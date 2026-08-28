USA-La croissance économique et les sanctions contre l'Iran seront au programme du G20 Finance

L'administration américaine espère voir les ministres des Finances des pays membres du G20 conclure un accord sur les moyens de stimuler la croissance économique, réduire les déséquilibres et relever les défis de la dette souveraine lors de leur réunion aux Etats-Unis la semaine prochaine, a dit jeudi un haut responsable du département du Trésor.

Washington souhaite également voir les pays du G20 couper les sources de revenus de l'Iran, a indiqué le haut responsable.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent accueillera lundi et mardi les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

(David Lawder; version française Camille Raynaud)