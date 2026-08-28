 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-La croissance économique et les sanctions contre l'Iran seront au programme du G20 Finance
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 03:48
Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec précisions)

L'administration américaine espère voir les ministres des Finances des pays membres du G20 conclure un accord sur les moyens de stimuler la croissance économique, réduire les déséquilibres et relever les défis de la dette souveraine lors de leur réunion aux Etats-Unis la semaine prochaine, a dit jeudi un haut responsable du département du Trésor.

Washington souhaite également voir les pays du G20 couper les sources de revenus de l'Iran, a indiqué le haut responsable.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent accueillera lundi et mardi les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Le haut responsable a déclaré que l'administration américaine s'était attachée à remédier aux déséquilibres commerciaux mondiaux afin de favoriser les travailleurs américains et d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises américaines.

"C'est pourquoi nous abordons cette question de front dans nos discussions au sein du G20, afin de garantir que nos économies se livrent une concurrence fondée sur la productivité, l'innovation et l'investissement, et non sur des politiques qui ne font que pousser la production et les capacités excédentaires vers les marchés mondiaux", a-t-il dit, utilisant des termes souvent employés par Washington pour décrire le modèle économique chinois.

Le responsable a déclaré que d’autres économies du G20 avaient subi "d’énormes volumes de dumping sur leur territoire" alors que les Etats-Unis renforçaient leurs barrières commerciales, sans toutefois désigner directement la Chine

Interrogé sur la manière dont Scott Bessent répondra aux préoccupations des responsables financiers du G20 concernant la hausse de la dette américaine et des rendements obligataires, le responsable a déclaré que les rendements obligataires baisseraient à mesure que l'inflation se calmerait.

(David Lawder; version française Camille Raynaud)

Proche orient
G20
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme passe près d'une fresque représentant Nicolas Maduro, le 14 mai 2026 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Venezuela: dans l'ère post-Maduro, la peur s'estompe mais les difficultés persistent
    information fournie par AFP 28.08.2026 04:25 

    Huit mois après, la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine laisse aux Vénézuéliens un goût amer. S'ils se réjouissent du départ du dirigeant et de la bouffée de liberté qui en découle, les difficultés économiques sont toujours là, sous forme de salaires ... Lire la suite

  • Un membre des forces de sécurité et son chien recherchent des survivants à la suite des inondations à Trishuli au Népal, le 27 août 2026 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )
    Crue en Népal et en Chine: de nouvelles coulées de boue redoutées
    information fournie par AFP 28.08.2026 04:15 

    La Chine et le Népal craignent vendredi de nouvelles coulées de boue dans la région himalayenne où une crue dévastatrice a causé près de 400 morts et laisse des centaines de disparus, une menace qui complique les efforts des secours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ... Lire la suite

  • Le roi Harald de Norvège prononce un discours à un dîner de gala à Oslo le 8 avril 2025. ( NTB / Fredrik Varfjell )
    Les Norvégiens suspendus aux nouvelles du roi Harald
    information fournie par AFP 28.08.2026 02:52 

    Des milliers de Norvégiens se sont rassemblés jeudi soir devant le palais royal d'Oslo pour témoigner leur soutien à leur souverain, Harald, 89 ans, dont l'état de santé s'est aggravé. Le doyen des souverains en Europe est hospitalisé depuis le 17 août pour des ... Lire la suite

  • Vue du logo de Fitch Ratings, le 18 mars 2025 à New York aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette publique de la France : la note de Fitch attendue vendredi soir
    information fournie par AFP 28.08.2026 02:00 

    L'agence Fitch réévaluera ce vendredi soir la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu à quelques semaines de la présentation du dernier budget du gouvernement avant l'élection présidentielle et au moment où la question de la dette ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank