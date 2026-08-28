USA-La croissance économique et les sanctions contre l'Iran seront au programme du G20 Finance

(Actualisé avec précisions)

L'administration américaine espère voir les ministres des Finances des pays membres du G20 conclure un accord sur les moyens de stimuler la croissance économique, réduire les déséquilibres et relever les défis de la dette souveraine lors de leur réunion aux Etats-Unis la semaine prochaine, a dit jeudi un haut responsable du département du Trésor.

Washington souhaite également voir les pays du G20 couper les sources de revenus de l'Iran, a indiqué le haut responsable.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent accueillera lundi et mardi les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 à Asheville, en Caroline du Nord.

Le haut responsable a déclaré que l'administration américaine s'était attachée à remédier aux déséquilibres commerciaux mondiaux afin de favoriser les travailleurs américains et d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises américaines.

"C'est pourquoi nous abordons cette question de front dans nos discussions au sein du G20, afin de garantir que nos économies se livrent une concurrence fondée sur la productivité, l'innovation et l'investissement, et non sur des politiques qui ne font que pousser la production et les capacités excédentaires vers les marchés mondiaux", a-t-il dit, utilisant des termes souvent employés par Washington pour décrire le modèle économique chinois.

Le responsable a déclaré que d’autres économies du G20 avaient subi "d’énormes volumes de dumping sur leur territoire" alors que les Etats-Unis renforçaient leurs barrières commerciales, sans toutefois désigner directement la Chine

Interrogé sur la manière dont Scott Bessent répondra aux préoccupations des responsables financiers du G20 concernant la hausse de la dette américaine et des rendements obligataires, le responsable a déclaré que les rendements obligataires baisseraient à mesure que l'inflation se calmerait.

(David Lawder; version française Camille Raynaud)