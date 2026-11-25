Des ouvriers du bâtiment au travail sur un chantier résidentiel pendant la pandémie de coronavirus en Californie
25 novembre (Reuters) - La croissance de l'économie américaine a progressé bien plus que prévu au troisième trimestre, portée par des dépenses des ménages solides et des investissements importants des entreprises dans l'intelligence artificielle (IA), montre la deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,3% sur la période allant de juillet à septembre, contre une estimation précédente à +3,4%.
Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 3,5% sur un an au troisième trimestre.
Cette révision à la hausse en deuxième estimation tient compte de l'augmentation des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. La croissance des dépenses de consommation, qui représente plus des deux tiers de l'économie, a été rehaussée à 4,2%, contre 3,8% précédemment.
Les dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par le marché boursier avant la récente correction boursière liée à l'IA.
Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les stocks, le commerce et les administrations publiques, ont progressé de 5,8%, soit le rythme le plus rapide depuis le deuxième trimestre 2021. Cet indicateur de la demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, avait auparavant été estimé en hausse de 4,9%.
Les bénéfices tirés de la production actuelle ont augmenté de 206 milliards de dollars au dernier trimestre, après une hausse de 384 milliards de dollars au trimestre d'avril à juin.
Du point de vue des revenus, l'économie a progressé de 4,4% au dernier trimestre. Le revenu intérieur brut (RIB) a augmenté de 2,3% au deuxième trimestre. La moyenne du PIB et du RIB, considérée comme un indicateur plus fiable de l'activité économique, a crû de 4,4%. La production intérieure brute (PIB) a progressé de 2,2% au deuxième trimestre (avril-juin).
(Rédigé par Matthieu Huchet et Lucia Mutikani, édité par Augustin Turpin)
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