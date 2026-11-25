USA-La croissance du PIB progresse plus que prévu au T3 - 2e estimation

Des ouvriers du bâtiment au travail sur un chantier résidentiel pendant la pandémie de coronavirus en Californie

25 novembre (Reuters) - La croissance de l'économie américaine ‌a progressé bien plus que prévu au troisième trimestre, portée par des ​dépenses des ménages solides et des investissements importants des entreprises dans l'intelligence artificielle (IA), montre la deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.

Le produit intérieur ​brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,3% sur la période allant de juillet à septembre, contre ​une estimation précédente à +3,4%.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters attendaient une croissance de 3,5% sur un an au ‌troisième trimestre.

Cette révision à la hausse en deuxième estimation tient compte de l'augmentation des dépenses de consommation et des investissements des ​entreprises. La croissance des ‌dépenses de consommation, qui représente plus des deux tiers ⁠de l'économie, a été rehaussée à 4,2%, contre 3,8% précédemment.

Les dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été ⁠dopé par le ‌marché boursier avant la récente correction boursière liée à l'IA.

Les ⁠ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent les stocks, le commerce ‌et les administrations publiques, ont progressé de 5,8%, soit le ⁠rythme le plus rapide depuis le deuxième trimestre 2021. Cet ⁠indicateur de la ‌demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, avait auparavant été estimé ​en hausse de 4,9%.

Les bénéfices tirés ‌de la production actuelle ont augmenté de 206 milliards de dollars au dernier trimestre, après une ​hausse de 384 milliards de dollars au trimestre d'avril à juin.

Du point de vue des revenus, l'économie a progressé de 4,4% au ⁠dernier trimestre. Le revenu intérieur brut (RIB) a augmenté de 2,3% au deuxième trimestre. La moyenne du PIB et du RIB, considérée comme un indicateur plus fiable de l'activité économique, a crû de 4,4%. La production intérieure brute (PIB) a progressé de 2,2% au deuxième trimestre (avril-juin).

(Rédigé par Matthieu Huchet et Lucia Mutikani, ​édité par Augustin Turpin)