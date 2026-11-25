La croissance de l'économie américaine a progressé bien plus que prévu au troisième trimestre , montre la deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,3% sur la période allant de juillet à septembre , contre une estimation précédente à +3,4% .
Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 3,5 % sur un an au troisième trimestre .
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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