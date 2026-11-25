USA-La croissance du PIB progresse plus que prévu au T3 - 2e estimation

La croissance de l'économie américaine a progressé bien plus que prévu au troisième trimestre , montre la deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,3% sur la période allant de juillet à septembre , contre une estimation précédente à +3,4% .

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 3,5 % sur un an au troisième trimestre .

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)