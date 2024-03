USA: la cotation de la banque en difficulté NYCB suspendue

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le titre de la banque régionale New York Community Bancorp (NYCB), déjà très fragilisée, a été suspendu mercredi en Bourse après que le Wall Street Journal a révélé que l'établissement cherchait des investisseurs pour la recapitaliser.

Avant la suspension par le New York Stock Exchange (NYSE), qui a indiqué que NYCB allait communiquer, l'action plongeait de 42,24% à 1,86 dollar.

Le titre a fondu de plus de 80% depuis la publication de ses résultats annuels le 31 janvier.

Selon le quotidien financier, NYCB a mandaté des banques tierces pour évaluer l'appétit éventuel d'investisseurs pour une augmentation de capital.

Sollicité par l'AFP, l'établissement n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Plus la valeur de l'action d'une société est faible, plus elle doit émettre de titres pour lever un montant significatif, ce qui rend souvent plus difficile une augmentation de capital.

La banque est malmenée depuis fin janvier et la publication d'une perte inattendue et conséquente au quatrième trimestre (252 millions de dollars), qui a fait naître des doutes sur la santé financière de l'établissement.

Le groupe basé à Hicksville (Etat de New York) a notamment souffert de la détérioration du secteur de l'immobilier commercial auquel il est très exposé.

Il a également eu du mal à digérer l'impact de nouvelles contraintes réglementaires, résultat de l'augmentation significative de la taille de ses actifs.

Cette dernière a été occasionnée par la reprise de Signature Bank, enseigne emportée par la crise bancaire de mars 2023 aux Etats-Unis, tout comme Silicon Valley Bank, Silvergate Bank et First Republic.

Fondée il y a 165 ans dans le quartier new-yorkais du Queens, New York Community Bancorp est aujourd'hui la 28e banque américaine par la taille des actifs, évalués par la banque centrale américaine (Fed) à 116 milliards de dollars.

Jeudi, NYCB a révélé avoir repéré des "faiblesses conséquentes dans les contrôles internes de la société" relatifs aux crédits.

L'examen des procédures de la banque a mis en évidence "l'inefficacité de la supervision, de l'évaluation des risques et de la veille", selon un document publié par le régulateur américain des marchés, la SEC.

NYCB a également annoncé la démission du directeur général, Thomas Cangemi, et son remplacement par celui qui était déjà président exécutif, Alessandro DiNello.