information fournie par Reuters • 24/11/2026 à 16:09

USA-La confiance des consommateurs s'améliore en novembre - Conference Board

La confiance des consommateurs aux États-Unis s'est améliorée plus que prévu en novembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 103,3 contre 91,9 (révisé de 91,7) en octobre.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 92,5.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)