24 novembre (Reuters) - La confiance des consommateurs aux États-Unis s'est améliorée plus que prévu en novembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 103,3 contre 91,9 (révisé de 91,7) en octobre.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 92,5.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer