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USA-La Chambre empêche une procédure de destitution visant Hegseth de suivre son cours
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 00:48

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La Chambre américaine des représentants, contrôlée par les républicains, a de facto bloqué mardi une démarche destinée à engager une procédure de destitution contre le chef du Pentagone, Pete Hegseth, qui se voit ainsi accorder un sursis alors que les démocrates pourraient relancer de tels efforts quand ils prendront en janvier le contrôle du Congrès.

Ce vote sur une motion de procédure est intervenu quelques heures après que Pete Hegseth a dénoncé comme une " farce " la démarche le visant et a défendu avec véhémence son bilan à la tête du département de la Défense, rebaptisé département de la Guerre par le président Donald Trump, qui a salué le caractère combatif de Hegseth.

Les pairs républicains du locataire de la Maison blanche ont approuvé une motion prévoyant que les huit chefs d'accusation visant Pete Hegseth soient renvoyés à la commission des Affaires judiciaires de la Chambre - une décision à même de rendre caduque la procédure, avait prévenu en amont du vote l'élu à l'origine du texte, le républicain Thomas Massie.

Dans la foulée des "midterms" la semaine dernière, lors desquelles le Parti républicain a subi une débâcle, Thomas Massie a déposé une motion pour contraindre un vote sur la procédure de destitution que l'élu sortant du Kentucky avait présentée en premier lieu en septembre dernier.

Il entendait profiter du mécontentement d'élus républicains à l'égard des politiques de Pete Hegseth et de l'impopulaire guerre en Iran pour faire aboutir ce qui aurait constitué la première destitution d'un secrétaire américain à la Défense.

Les démocrates avaient exprimé leur soutien à cette démarche et ont tenté mardi d'aider la démarche initiée par Thomas Massie à franchir les obstacles procéduraux à la Chambre.

Mais tous les autres républicains se sont prononcés mardi en faveur de la motion destinée à faire dérailler la procédure - une motion approuvée par la Chambre avec 211 voix contre 204.

(Phil Stewart et Patricia Zengerle, avec la contribution de David Brunnstrom, Doina Chiacu et Katharine Jackson; version française Jean Terzian)

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1 commentaire

  • 01:43

    Ils sont encore tous soumis aux diktats de Trump !
    Ces "suiveurs" sans personnalité qui ne défendent pas les intérêts de leur pays le paieront aux prochaines élections !

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