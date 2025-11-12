USA: la Chambre des représentants vote pour clore sept semaines de paralysie budgétaire

Le dôme du Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 5 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi un texte, salué comme "une très grande victoire" par Donald Trump, pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis.

La puissante commission des règles de la Chambre, qui examine les projets de loi avant qu'ils ne soient soumis au vote des parlementaires, a indiqué sur son site internet avoir donné son feu vert mardi soir (8 voix contre 4) à l'examen du projet de loi adopté par le Sénat lundi.

Grâce à ce feu vert procédural indispensable, la Chambre dominée par les républicains pourra voter le texte mercredi en soirée. Il ne resterait alors que la signature présidentielle pour lever le "shutdown".

Après plus de 40 jours d'impasse, huit sénateurs démocrates avaient fini par rendre les armes lundi en votant avec leurs collègues républicains le projet de texte budgétaire.

Cette proposition de loi, adoptée par la marge minimum de 60 voix contre 40, étend le budget actuel jusqu'à fin janvier. Le texte laisse en revanche dans le flou la prolongation de l'assurance santé pour les plus modestes ("Obamacare"), au grand dam de la base et de nombreux élus démocrates.

Seule concession à l'opposition, le texte prévoit la réintégration et le paiement des salaires de ceux qui ont été licenciés ou mis en chômage technique depuis le début du "shutdown". Quelque 650.000 fonctionnaires ont été mis en congé sans solde et 600.000 autres ont travaillé sans rémunération.

Le projet de loi prévoit également des fonds pour le programme d'aide alimentaire jusqu'en septembre prochain.

"Notre long cauchemar national touche enfin à sa fin", s'est félicité le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson. "Nous rouvrons notre pays, il n'aurait jamais dû être fermé", s'est réjoui de son côté le président Donald Trump.

- "Capitulation" -

Huit voix de l'opposition étaient nécessaires pour adopter le texte, même si les républicains sont majoritaires au sénat. Et les huit qui l'ont voté se sont attiré les foudres de nombreux membres du camp démocrate, qui dénoncent de maigres concessions et de fausses promesses républicaines.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est ainsi lamenté sur X d'une "capitulation" et d'une "trahison" envers l'Amérique qui travaille.

La polémique vise principalement Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. S'il a voté non au texte, il est soupçonné par de nombreux élus et sympathisants démocrates d'avoir poussé en coulisses pour un accord.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a pour sa part exhorté les républicains à tenir leur engagement d'organiser bientôt un vote au Congrès pour prolonger certaines subventions de l'"Obamacare".

"Maintenant, il va falloir voir s'il y aura des actes ou si c'était seulement des mots", a déclaré Hakeem Jeffries sur CNN.

- Santé "inabordable" -

La question de ces subventions est au coeur du différend qui a mené au "shutdown". Sans leur prolongation, les coûts de l'assurance santé devraient plus que doubler en 2026 pour 24 millions d'Américains qui utilisent "Obamacare", selon KFF, un cercle de réflexion spécialisé sur les questions de santé.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre américaine des représentants, Hakeem Jeffries, donne une conférence de presse au Capitole de Washington, le 10 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

"La santé des gens à travers ce pays est sur le point de devenir inabordable (...) Et cela en Amérique, le pays le plus riche au monde dans l'Histoire!", a dénoncé Hakeem Jeffries lors d'une conférence de presse mardi au Capitole.

Depuis le 1er octobre, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés. Le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien.

En raison de pénuries de contrôleurs aériens, certains choisissent de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire. Des dizaines de milliers de vols ont été annulés ces derniers jours dans le pays.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, a lancé un nouvel avertissement mardi: si la Chambre des représentants n'adopte pas rapidement le nouveau texte budgétaire, de nouvelles répercussions sont à attendre dans les aéroports.