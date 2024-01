USA: la baisse des taux de la Fed devra être ""méthodique et prudente", selon un de ses responsables

La banque centrale américaine (Fed) devra être "méthodique et prudente" lorsque le moment sera venu de baisser les taux, a souligné mardi un responsable de l'institution, qui s'est dit "de plus en plus convaincu" que la baisse actuelle de l'inflation est durable.

"Lorsque le moment sera venu de commencer à baisser les taux, je pense que ceux-ci peuvent et doivent être abaissés de manière méthodique et prudente", a déclaré Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve Fédérale, lors d'un discours à la Brookings Institution, à Washington.

"Avec une activité économique et un marché du travail en bonne santé, et une inflation qui descend progressivement à 2%, je ne vois aucune raison d'agir aussi vite ou de réduire aussi rapidement que par le passé", a-t-il détaillé.

M. Waller a par ailleurs souligné que "les conditions financières restent restrictives et continuent d'avoir l'effet souhaité, de freiner l'activité économique et exercer une pression à la baisse sur l'inflation".

Il s'est ainsi dit "de plus en plus convaincu que nous sommes sur le point d'atteindre un niveau durable d'inflation PCE de 2%".

L'indice d'inflation CPI, sur lequel sont indexées les retraites est reparti en hausse en décembre, avec une augmentation plus forte que prévu, à 3,4% sur un an, contre 3,1% en novembre.

La mesure privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), et qu'elle veut ramener à 2%, l'indice PCE, sera publiée le 26 janvier pour décembre. En novembre, elle était tombée au plus bas depuis début 2021, à 2,6% sur un an.

Ces chiffres seront publiés juste avant le début de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, qui aura lieu les 30 et 31 janvier.

Un maintien des taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, dans laquelle ils se trouvent depuis juillet, est majoritairement attendu par les acteurs du marché, avec une première baisse lors de la réunion suivante, les 19 et 20 mars, selon l'évaluation de CME Group.

"Tant que l'inflation ne repart pas à la hausse et ne reste pas élevée, je pense que le FOMC sera en mesure d'abaisser (les taux) cette année", a encore précisé M. Waller, avertissant cependant que "le calendrier" et "le nombre (...) de réductions en 2024 dépendront des données à venir".