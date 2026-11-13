USA : l'inflation côté producteurs grimpe à 6,5 % sur un an, au plus haut depuis quatre ans

L'indice des prix à la production (PPI) s'est encore accéléré le mois dernier aux Etats-Unis, à +6,5 % sur un an, son rythme le plus élevé depuis fin 2022, selon des données officielles publiées vendredi.

Les investisseurs s'attendaient à une progression encore plus soutenue, de 6,6 %, selon le consensus publié par Trading Economics.

Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, les prix ont en revanche légèrement ralenti, à 4,9 % sur un an, contre 5 % en septembre.

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

Ces données permettent de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

Mardi, la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) - un des baromètres de référence de l'inflation américaine - avait surpris dans le mauvais sens.

Il montrait que si les prix à la pompe avaient cessé de flamber, d'autres postes de dépenses grimpaient vite, comme les courses alimentaires.

La semaine dernière, les élections législatives de mi-mandat ont sanctionné le parti républicain de Donald Trump qui a perdu la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Les mois précédents, le mécontentement face au coût de la vie revenait inlassablement dans les sondages.