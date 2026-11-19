information fournie par Reuters • 19/11/2026 à 16:18

USA: L'indice "Philly Fed" chute bien plus que prévu en novembre

Le Capitole américain, vu depuis Washington

19 novembre (Reuters) - Les ‌conditions d'activité dans la ​région de Philadelphie se sont détériorées bien plus que ​prévu en novembre, montre jeudi ​l'enquête mensuelle de ⁠l'antenne locale de la ‌Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a chuté, s'établissant à 6,3 ​en ‌novembre, après 20,9 en ⁠octobre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ⁠indice à ‌20,0.

La composante des nouvelles ⁠commandes passe dans ‌le négatif et ⁠ressort à -0,4 contre 4,3 en ⁠octobre.

Le sous-indice ‌des perspectives d'activité à ​six mois ‌ressort à 33,6 après 33,0 le mois ​précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'établit à ⁠11,6 après 9,1 en octobre.

Celui des prix acquittés ressort à 58,2 après 43,2 un mois plus tôt.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)