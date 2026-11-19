Le Capitole américain, vu depuis Washington
19 novembre (Reuters) - Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont détériorées bien plus que prévu en novembre, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.
L'indice "Philly Fed" a chuté, s'établissant à 6,3 en novembre, après 20,9 en octobre.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à 20,0.
La composante des nouvelles commandes passe dans le négatif et ressort à -0,4 contre 4,3 en octobre.
Le sous-indice des perspectives d'activité à six mois ressort à 33,6 après 33,0 le mois précédent.
Le sous-indice de l'emploi s'établit à 11,6 après 9,1 en octobre.
Celui des prix acquittés ressort à 58,2 après 43,2 un mois plus tôt.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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