USA: l'indice des prix de gros baisse plus que prévu en mars (-0,5%)

Les prix de gros aux Etats-Unis, qui mesurent l'inflation côté producteurs, ont reculé davantage que prévu en mars par rapport à février, en raison notamment de la baisse du coût de l'énergie, et tombent sur un an au plus bas depuis janvier 2021.

Les prix ont baissé de 0,5% sur un mois, après s'être stabilisés en février, selon l'indice des prix à la production PPI publié jeudi par le département du Travail. Les analystes tablaient sur des prix stables sur un mois par rapport à février.

Ce recul est dû en particulier à l'indice des prix de l'énergie, qui a baissé de 6,4%, indique le département du Travail.

En conséquent, sur un an, la hausse des prix ralentit nettement, à 2,7%, contre à 4,9% en février, tombant ainsi au plus bas depuis plus de deux ans.

L'inflation PPI mesure l'inflation du point de vue des fabricants et vendeurs.

L'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs, publié mercredi, a de son côté ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu et s'inscrivant ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans.

Sur un mois, l'inflation est ressortie à +0,1%, contre +0,2% prévu, après +0,4% en février.

C'est la baisse des prix de l'énergie (-3,5% sur le mois et -6,4% sur un an) qui avait là aussi favorisé le tassement de l'inflation générale.

L'inflation vue par les consommateurs est également mesurée par un autre indice, le PCE, qui est privilégié par la banque centrale américaine (Fed), et est publié en fin de mois. La Réserve fédérale (Fed) veut le ramener autour de 2% et il était en février de 5% sur un an.

Pour le mois de mars, cet indice sera publié le 28 avril, juste avant la prochaine réunion de la Fed.