USA-L'auteur présumé du meurtre de Charlie Kirk a été arrêté, affirme Trump

(Actualisé avec précisions)

Les forces de l'ordre ont arrêté l'auteur présumé du meurtre du militant conservateur Charlie Kirk perpétré dans une université de l'Utah, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump.

"Je pense que nous l'avons", a-t-il dit à Fox News lors d'une interview, ajoutant qu'une personne connaissant le suspect l'avait dénoncé.

"Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous le détenons", a-t-il ajouté, sans dévoiler l'identité du suspect.

Un point presse des enquêteurs est prévu plus tard dans la journée.

Figure de l'extrême-droite connu pour ses positions contre le "wokisme", l'avortement, l'homosexualité ou l'immigration, Charlie Kirk, 31 ans, était proche de Donald Trump dont il avait contribué à l'élection l'an dernier en mobilisant un électorat jeune jusqu'ici éloigné du Parti républicain.

Il a été atteint d'une balle en plein cou alors qu'il répondait à des étudiants sous un chapiteau en plein air à l'occasion d'une conférence "Prove Me Wrong" (Prouvez-moi que j'ai tort) devant environ 3.000 personnes à l'université de Utah Valley à Orem, à environ 65 km au sud de Salt Lake City.

La police américaine et le FBI avaient annoncé jeudi avoir retrouvé le fusil de précision qui aurait été utilisé pour le meurtre de Charlie Kirk et avaient diffusé des images du tireur présumé.

Ce dernier aurait été reconnu par un proche, selon Donald Trump, qui a suggéré que le père du suspect l'avait conduit à la police.

"Quelqu'un d'aussi proche reconnaît même une légère inclinaison de la tête, ce que personne d'autre ne ferait", a déclaré le président sur Fox News.

Donald Trump a ajouté qu'il se rendrait aux funérailles de Charlie Kirk, dont il a qualifié le meurtre de "crime de haine".

