USA: L'AUTEUR DE LA FUSILLADE D'EL PASO INCULPÉ DE 90 CHEFS D'ACCUSATION EL PASO, Texas (Reuters) - L'auteur de la fusillade qui a fait 22 morts en août dernier à El Paso, au Texas, a été inculpé de 90 chefs d'accusation pour crimes haineux, selon des documents de justice fédéraux déposés jeudi. Patrick Crusius, âgé de 21 ans, est passible de la peine de mort après avoir été inculpé en septembre par un grand jury du Texas pour crime capital. Il avait diffusé un manifeste dans lequel il présentait son acte comme une réponse à l'"invasion hispanique au Texas". Parti de sa ville d'Allen, dans le nord du Texas, il avait roulé pendant 11 heures pour rejoindre El Paso, à la frontière du Nouveau-Mexique, où il avait attaqué un supermarché armé d'un fusil d'assaut, ouvrant le feu sur la foule, avant de se rendre aux policiers. La majorité de ses victimes appartenaient à la minorité hispanique. (Julio Cesar-Chavez et Brad Boorks; version française Jean Terzian)

