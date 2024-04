USA: l'activité manufacturière repart et fait mieux qu'attendu en mars

L'activité manufacturière aux Etats-Unis est repartie à la hausse au mois de mars, après 16 mois de contraction consécutifs, faisant mieux qu'anticipé par les marchés, sous l'effet d'une hausse des commandes et de la production, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ORLANDO RAMIREZ )

L'indice mesurant cette activité s'est établi à 50,3% pour le dernier mois du premier trimestre, contre 47,8% en février, chiffre inchangé par rapport à l'annonce initiale.

Il repasse ainsi au-dessus de la barre des 50%, au-delà de laquelle l'activité est en croissance.

L'indice a par ailleurs fait mieux que les attentes des analystes, qui tablaient sur un chiffre en progression, à 48,5%, mais une activité manufacturière qui serait restée en contraction, selon le consensus publié par briefing.com.

"Le secteur manufacturier américain renoue avec la croissance pour la première fois depuis septembre 2022. La demande était positive, la production s'est renforcée, reflétée par une hausse de l'indice des nouvelles commandes et moins de commentaires concernant un 'ralentissement'", de la part des entreprises interrogées, a expliqué Timothy Fiore, responsable de l'enquête pour ISM, cité dans le communiqué.

Signe de la tendance, quatre des six principaux secteurs d'activités étaient en croissance en mars, représentant au total près de 55% du PIB de l'industrie manufacturière américaine.

"La demande reste aux premiers stades de la reprise, avec des signes claires d'amélioration. Plus important, parmi les six principales industries, par ordre de contribution au PIb de l'industrie, aucune n'avait un indice composite PMI en dessous de 45%", a-t-il ajouté, signe de la bonne santé de secteur.

L'industrie manufacturière souffre depuis plus d'un an et demi des hausses de taux décidées par la banque centrale américaine (Fed) pour faire baisser la forte inflation.

Rendre le crédit plus onéreux fait en effet baisser la demande. D'autant plus que les consommateurs étaient également contraints dans leur pouvoir d'achat par les prix élevés.

Mais l'inflation retourne progressivement vers son niveau cible, ce qui devrait amener la Fed à abaisser ses taux dans les prochains mois, une décision d'ores et déjà anticipée par de nombreux acteurs économiques.