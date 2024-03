USA: l'activité économique a "légèrement progressé" depuis janvier, selon la Fed

( AFP / SAUL LOEB )

L'activité économique aux Etats-Unis a "légèrement progressé" depuis le début de l'année, alors que l'inflation reste présente, a estimé mercredi la banque centrale américaine (Fed) dans son rapport régulier sur l'état de l'économie (Livre Beige).

Depuis début janvier, l'économie américaine reste "équilibrée et a légèrement progressé", signe de sa solidité persistante, alors que l'inflation se rapproche petit à petit de la cible de 2% fixée par la Fed, note-t-elle.

Dans le détail, huit des douze régions de la Fed ont fait état d'une "croissance légère ou modeste de l'activité" économique, trois ont signalé une stagnation de l'activité et une seule région a repéré un léger recul.

La solidité persistante de l'économie américaine est une bonne nouvelle pour le président Joe Biden, qui a fait du sujet l'un de ses principaux arguments dans le nouveau duel qui se profile avec le désormais quasi certain candidat républicain à la présidentielle de novembre, son prédécesseur Donald Trump.

Mais le président sortant semble avoir des difficultés à convaincre de l'efficacité de ses mesures, alors que le prix d'un certain nombre de biens et services a fortement augmenté ces deux derniers années et que le ralentissement de l'inflation ne signifie en aucun cas un retour aux prix d'avant la flambée.

Malgré des indicateurs économiques toujours solides, la Fed relève un léger ralentissement des dépenses des consommateurs, tandis que certains ménages sont obligés de réduire les dépenses non essentielles et se tournent vers des produits moins chers.

Le Livre Beige met aussi en avant une "légère hausse" du taux d'emploi dans la plupart des régions des Etats-Unis, alors que le marché de l'emploi se détend "un peu plus".

Cette situation facilite la possibilité pour les employeurs d'embaucher de nouveaux salariés, ou de retenir les leurs.

Par ailleurs, si la pression sur les prix est "persistante", la Fed souligne que plusieurs régions ont rapporté un "certain degré de modération de l'inflation".

Une constatation qui vient confirmer les récentes publications concernant l'inflation aux Etats-Unis, qui montraient un ralentissement progressif de cette dernière, même si elle reste encore supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale.

En janvier, l'indice PCI, qui est la mesure privilégiée par la Fed pour déterminer sa politique monétaire, est tombé à 2,4% sur un an, contre 2,6% un mois plus tôt.