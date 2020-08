Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Kudlow voit le chômage reculer sous 10% en août Reuters • 13/08/2020 à 19:34









USA: KUDLOW VOIT LE CHÔMAGE RECULER SOUS 10% EN AOÛT (Reuters) - Le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a déclaré jeudi anticiper un retour du taux de chômage sous les 10% dès le mois d'août et une croissance de l'économie de 20% ou plus au troisième trimestre alors que les Etats-Unis se remettent de la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. Le taux de chômage a reculé à 10,2% en juillet après 11,1% le mois précédent, d'après les chiffres du département du Travail. "Le point essentiel que je voudrais souligner est que l'économie rebondit, cela ressemble à une reprise en forme de V, et les nouvelles récentes sont encore meilleures qu'il y a un mois", a-t-il dit au cours d'une conférence en ligne organisée par le Conseil des Amériques. L'optimisme de Larry Kudlow tranche avec la prudence affichée par plusieurs responsables de la Réserve fédérale qui ont déclaré cette semaine que le redressement de l'économie américaine fléchissait du fait des nouveaux cas de Covid-19 et que l'économie américaine ne pourrait pas se rétablir complètement tant que le virus n'était pas maîtrisé. Le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué plus fortement que prévu la semaine dernière, revenant sous le seuil du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire aux Etats-Unis, une évolution qui peut s'expliquer par le caractère dissuasif de l'expiration fin juillet d'une allocation fédérale de 600 dollars par semaine. Larry Kudlow a estimé que la baisse des demandes d'allocations chômage était le signe du rebond du marché du travail et que les décrets signés samedi par Donald Trump devraient apporter un certain soulagement. Ces décrets devraient assurer une indemnité hebdomadaire de 400 dollars supplémentaires aux chômeurs, le gel des charges salariales et des remboursements des prêts étudiants. Mais plusieurs économistes ont averti cette semaine que l'initiative du président américain, susceptible d'être contestée en justice, n'aura qu'un impact marginal sur l'économie. Larry Kudlow a ajouté que des efforts bipartites pour apporter une aide financière aux petites entreprises et aux ménages seraient également bénéfiques mais il a également souligné que les négociations avec les élus démocrates sur un plan de soutien étaient au point mort. (Jonnelle Marte et Dan Burns, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.