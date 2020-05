Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Kaplan (Fed) s'oppose à des taux négatifs, Trump les réclame Reuters • 12/05/2020 à 16:41









USA: KAPLAN (FED) S'OPPOSE À DES TAUX NÉGATIFS, TRUMP LES RÉCLAME WASHINGTON (Reuters) - Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas, a ajouté sa voix mardi à celles d'autres responsables de la banque centrale américaine en rejetant fermement l'éventualité de taux d'intérêt négatifs, que le président Donald Trump continue de réclamer. Dans un entretien accordé à CNN, Robert Kaplan a évoqué les répercussions des taux négatifs sur le système financier, les intermédiaires et les marchés monétaires. "Je suis sceptique quant à l'utilité réelle de taux négatifs, quant au fait que les avantages l'emporteraient sur les dommages causés au secteur financier. Donc, personnellement, je ne suis ni un fan ni un partisan des taux d'intérêt négatifs", a-t-il dit. De son côté, Donald Trump a de nouveau critiqué la Réserve fédérale en jugeant qu'elle devrait adopter des taux négatifs à l'image des banques centrales d'autres pays. "Tant que d'autres pays bénéficient des avantages de taux négatifs, les États-Unis devraient également accepter le 'CADEAU'. De gros chiffres!" a-t-il écrit sur Twitter. Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré lundi qu'il voyait les taux américains rester proches de zéro pendant "un certain temps" pour soutenir l'économie et précisé qu'il ne s'attendait pas à recourir à des taux négatifs. L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, est fixé entre zéro et 0,25% depuis mars après deux baisses de taux adoptées en urgence pour soutenir la première économie du monde face aux effets de la pandémie coronavirus. La Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque nationale suisse, entre autres, pratiquent de leur côté des taux négatifs afin d'inciter les banques à prêter davantage aux entreprises et aux ménages ou de freiner la hausse de leur monnaie. (Ann Saphir et Susan Heavey, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.