USA-Iran : le pétrole a encore baissé, avec les espoirs de désescalade

Les prix du pétrole ont encore baissé mardi, emportés par les espoirs d'une issue diplomatique entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump ayant évoqué lundi un "élan positif" vers un accord.

Après être tombé en séance sous le seuil symbolique des 90 dollars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, a finalement clôturé à 91,49 dollars en baisse de 1,17 %.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, a reculé de 0,93 % à 86,04 dollars.

En l'espace d'une semaine seulement, le Brent et le WTI ont chuté de près de 11 %.

"Les investisseurs restent attentifs aux déclarations de l'administration Trump comme à celles de Téhéran et accordent, pour l'heure, le bénéfice du doute à la perspective d'un accord négocié permettant d'éviter une escalade", explique dans une note David Morrison, du courtier Trade Nation.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a exclu mardi une opération militaire majeure contre l'Iran, en écho à des déclarations de Donald Trump saluant "un élan positif" dans les négociations pour mettre fin à plus de huit mois de conflit.

Il y a encore une semaine, les menaces de nouvelles frappes fusaient de la part des États-Unis et d'Israël mais après la récente déroute électorale du parti républicain, les dirigeants américains ont changé de ton.

"La probabilité d'une nouvelle escalade militaire a diminué" mais "il existe toujours peu de preuves concrètes qu'un accord de paix soit sensiblement plus proche", affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Cela suffit néanmoins à faire baisser considérablement les cours du brut alors que les flux pétroliers en provenance du Golfe, notamment grâce aux voies permettant de contourner le détroit d'Ormuz, sont "proches des niveaux d'avant-guerre" précisent les analystes d'ING.

Dans le scénario d'un statu quo, avec des "tensions occasionnelles entre les Etats-Unis et l'Iran" mais en "l'absence de perturbations significatives ou prolongées", les analystes d'ING prévoient une moyenne d'environ 77 dollars le baril pour 2027.