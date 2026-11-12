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USA-Huit morts dans l'effondrement d'un immeuble à New York
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:45

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Le bilan de l'effondrement d'un immeuble de trois étages mercredi à New York, dans le quartier de Brooklyn, s'est alourdi à huit morts, a annoncé le maire Zohran Mamdani.

Au moins 17 personnes, dont trois pompiers, sont blessées, a-t-il dit, alors que les opérations de recherche se poursuivent dans les ruines du bâtiment qui s'est affaissé à Flatbush, peu après 16h00 (21h00 GMT).

Selon la chaîne de télévision WABC-TV, au moins quatre survivants, dont une femme enceinte, ont été retirés des décombres environ deux heures et demie après l'effondrement.

L'immeuble, qui datait des années 30, est tombé sur un chantier d'excavation voisin. Les autorités ignorent pour l'heure combien de personnes se trouvaient sur le site et dans l'immeuble.

Le chef des pompiers de New York, John Esposito, a déclaré qu'il faudrait plusieurs jours aux équipes de secours pour déblayer les lieux et retrouver de "potentielles victimes". Quelque 250 personnes - pompiers et personnel médical - sont mobilisées.

(Maria Tsvetkova à New York; Steve Gormanb à Los Angeles, Ananya Palyekar à Bangalore; version française Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 14:54

    excavation sous les fondations de l'existant...

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