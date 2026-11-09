USA-Hegseth menacé d'une procédure de destitution au Congrès

par Phil Stewart et Patricia Zengerle

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, se présente lui-même comme le secrétaire à la Guerre, dans le cadre de sa volonté de rebaptiser une armée qu'il jugeait trop faible et trop "woke" lorsqu'il a pris ses fonctions l'an dernier.

Cette perspective a été dénoncée lundi par Donald Trump qui lui a apporté son soutien, soulignant qu'il a, selon lui, "gagné deux guerres".

Le représentant américain Thomas Massie, républicain du Kentucky, a présenté lundi des textes de mise en accusation, déclenchant un délai de deux jours avant un vote attendu à la Chambre sur des accusations comprenant le fait d'avoir mené la guerre contre l'Iran sans autorisation du Congrès ainsi que d'autres abus de pouvoir.

Selon des sources au Congrès, la résolution pourrait obtenir la majorité simple nécessaire pour être adoptée par la Chambre contrôlée par les républicains avant que les démocrates n'en prennent le contrôle le 3 janvier.

Une condamnation paraît toutefois peu probable au Sénat, où une majorité des deux tiers est requise et où les républicains détiennent 53 des 100 sièges.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, s'est opposé à cette initiative, estimant qu'une destitution "au milieu d'hostilités à l'étranger" serait "une terrible image pour nos alliés comme pour nos ennemis".

La colère des électeurs face à la guerre a aidé les démocrates à reprendre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, accentuant les divisions républicaines autour d'un conflit que le vice-président JD Vance a publiquement remis en question et que Pete Hegseth a défendu comme étant "courageux et historique".

HEGSETH DÉFIANT

Pete Hegseth a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, déclarant dans un message vidéo défiant publié la semaine dernière qu'il ne céderait pas. Il s'est également comparé au président Donald Trump, mis en accusation à deux reprises, en déclarant : "Cela n'a pas marché contre le président Trump, et cela ne marchera pas avec moi."

Interrogé sur le fait de savoir s'il disposait d'un soutien républicain suffisant pour faire échouer cette tentative de destitution, Pete Hegseth a répondu lundi : "Nous ne nous en préoccupons pas." Il a annoncé une conférence de presse mardi, sa première au Pentagone depuis mai.

Donald Trump a soutenu Pete Hegseth et condamné cette tentative de destitution lors d'un entretien avec l'émission "60 Minutes" de CBS diffusé dimanche.

"Ils veulent le destituer. C'est très injuste. Nous avons eu deux guerres, nous les avons gagnées toutes les deux", a déclaré Donald Trump, selon une transcription intégrale de l'entretien publiée par CBS.

Donald Trump faisait référence à la fois à la guerre contre l'Iran, qui se trouve dans l'impasse, et au Venezuela, où l'armée américaine a renversé le président de ce pays, Nicolás Maduro, lors d'un raid surprise mené en janvier contre sa résidence dans la capitale vénézuélienne.

LES DÉPENSES DE DÉFENSE MENACÉES ?

Certains parlementaires républicains ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que, si Pete Hegseth reste en poste, ses relations tendues avec le Congrès pourraient compromettre le projet de l'administration Trump visant à faire adopter un programme de dépenses de défense de 1.500 milliards de dollars.

Thomas Massie, critique de Donald Trump et qui quittera ses fonctions en janvier, a averti dans un communiqué publié lundi que la destitution serait "bien plus clémente" que ce qui attend Pete Hegseth lorsque les démocrates prendront le contrôle en janvier.

"Ils organiseront des auditions et des procès. Le président Trump devrait remplacer le secrétaire Hegseth dès maintenant tant qu'il peut encore faire confirmer un remplaçant par le Sénat", a déclaré Thomas Massie.

Les démocrates ont promis d'enquêter sur Pete Hegseth pour diverses questions, notamment le limogeage du président de l'état-major interarmées et d'autres hauts responsables.

Le chef des démocrates à la Chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré dimanche qu'il était un "oui catégorique" à une mesure visant à destituer Pete Hegseth.

Les articles de mise en accusation déposés par Thomas Massie accusent Pete Hegseth de "crimes et délits majeurs" allant de la conduite de la guerre contre l'Iran à divers abus de pouvoir présumés, notamment une violation des droits à la liberté d'expression du sénateur américain Mark Kelly, démocrate de l'Arizona.

L'an dernier, Pete Hegseth a cherché à poursuivre Mark Kelly après que ce dernier et cinq autres démocrates du Congrès ayant une expérience militaire et dans le renseignement ont exhorté les soldats américains à refuser les ordres illégaux.

Pete Hegseth les a accusés de sédition, ce que Donald Trump avait alors qualifié dans un message sur les réseaux sociaux de crime "passible de la PEINE DE MORT".

(Phil Stewart et Patricia Zengerle; version française Nicolas Delame)