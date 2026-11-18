USA-Hakeem Jeffries va devenir le premier président noir de la Chambre des représentants

Le démocrate Hakeem Jeffries a été choisi mercredi par ses pairs pour présider la Chambre des représentants lors de la prochaine législature qui débutera en janvier, ce qui devrait permettre à l'élu new-yorkais de devenir le premier Noir à présider la chambre basse du Congrès des États-Unis.

Le groupe parlementaire démocrate a désigné Hakeem Jeffries lors d'un vote à bulletin secret qui s'est déroulé à huis clos.

De nombreux progressistes élus lors des élections de mi-mandat du 3 novembre avaient refusé de dire s'ils soutiendraient la candidature de l'actuel chef de la minorité démocrate à la Chambre, plusieurs d'entre eux disant lui préférer un dirigeant susceptible de soutenir un programme de réformes plus ambitieux.

Ces réticences ne devraient pas empêcher Hakeem Jeffries d'accéder au perchoir, ce qui le placerait en deuxième position dans l'ordre de succession à la présidence des États-Unis, lorsque le nouveau Congrès se réunira début janvier.

Les démocrates disposeront d'une nette majorité , avec au moins 257 sièges, alors que la majorité absolue est de 218 voix. Quelques sièges restent encore à pourvoir.

La semaine dernière, les républicains ont choisi Jim Jordan, président de la commission judiciaire, pour diriger leur groupe parlementaire à la Chambre des représentants à partir du mois de janvier.

(Rédigé par Nolan D. McCaskill ; version française Tangi Salaün)