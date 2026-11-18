Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont constaté le mois dernier des risques accrus liés à l'inflation aux Etats-Unis, ce qui pourrait nécessiter d'intensifier leurs efforts pour la contrôler, même s'ils sont convenus alors de laisser les taux d'intérêt inchangés, montrent les "minutes" publiées mercredi.

"Presque tous" les responsables de la banque centrale américaine ont dit penser qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire sera nécessaire si l'économie venait à évoluer comme attendu, est-il écrit dans le compte-rendu de la réunion des 27-28 octobre.

Certains d'entre eux ont noté que l'inflation pourrait s'avérer plus persistante et nécessiter "un virage vers une politique plus restrictive" qu'attendu pour l'heure, est-il ajouté dans le document.

Deux responsables de la Fed sont allés encore plus loin en évoquant la possibilité que l'institution soit contrainte de procéder à une hausse des taux de 50 points de base "si les données à venir sur l'inflation sont défavorables" - ce qu'ont montré des rapports publiés récemment, selon lesquels les prix ont progressé plus rapidement qu'anticipé.

Parmi les participants à la réunion étant convenus le mois dernier de ne pas modifier la politique monétaire, plusieurs ont dit considérer que la décision s'était "jouée à peu". Deux responsables de la Fed ont été dissidents, appelant à une hausse des taux de 25 points de base.

L'espoir, au sein de la Fed, et en particulier pour les partisans d'une pause dans le resserrement monétaire, est que les prochaines données économiques permettront de dresser un tableau plus clair de l'inflation et de la perspective qu'elle faiblisse - ou non - sans intervention sur les taux.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian)