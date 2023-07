USA: croissance moins forte en juillet pour l'activité manufacturière de New York

L'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York est restée en croissance en juillet, ralentissant cependant par rapport au mois précédent, qui avait connu un fort rebond, et surprenant les analystes qui anticipaient une plus forte dégradation.

L'indice mesurant cette activité a reculé de 6 points par rapport à juin, pour s'établir à 1,1 point, selon l'enquête mensuelle Empire State, publiée lundi par l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed) et réalisée auprès d'industriels de la région.

Certains analystes anticipaient un indice à 0, d'après Briefing.com, signifiant que l'activité serait restée identique à celle du mois précédent. D'autres voyaient même l'activité se contracter et tablaient sur un indice à -8,8 points, selon Market Watch.

Les nouvelles commandes ont progressé en juillet, relève la Fed de New York, tandis que les délais de livraison ont été raccourcis et que les stocks ont continué de baisser.

Les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté et, côté inflation, la hausse des prix a continué de ralentir.

Pour les mois à venir cependant, les entreprises, bien qu'anticipant une amélioration des conditions, se montrent modérément optimistes.