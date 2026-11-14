USA-Collins plaide pour des hausses progressives des taux de la Fed

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré samedi être favorable à un rythme soutenu de hausses modérées des taux directeurs de la banque centrale américaine, estimant que cette approche permettrait de mieux gérer les incertitudes économiques.

En ce qui concerne le resserrement de la politique monétaire, "une trajectoire régulière et progressive me semble appropriée pour le moment. Mais je reste ouverte à d'autres options", a-t-elle dit à la presse lors d'une conférence organisée par l'antenne régionale de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les questions liées au logement.

"Je considère que les risques sont doubles sur le plan réel de l'économie", a expliqué Susan Collins, notant une inflation élevée dont la progression s'étend désormais à l'ensemble de l'économie, tandis que le marché de l'emploi reste stable, tout en étant susceptible de s'accélérer.

"Il est possible que la hausse des taux à moyen et long terme observée depuis le début de l'année pèse en réalité davantage sur la demande que je ne le pense", et constitue ainsi un frein supplémentaire à l'activité économique, a-t-elle ajouté.

Pour l'instant, tous ces éléments militent contre un passage de la Fed à un rythme plus agressif de hausses des taux pour contenir une inflation qui dépasse l'objectif de 2% fixé par la Fed depuis plus de cinq ans, a-t-elle jugé.

DES HAUSSES DE TAUX ANTICIPÉES EN DÉCEMBRE-JANVIER

La Fed a relevé ses taux pour la dernière fois en septembre. Un large consensus se dessine sur un nouveau relèvement de 25 points de base de l'objectif des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 3,75% à 4,%, lors de la réunion de politique monétaire des 8 et 9 décembre, avant une nouvelle hausse en janvier.

La plupart des responsables de la Fed se sont prononcés en faveur de hausses régulières et modérées pour juguler l'inflation. Les données sur les prix publiées la semaine dernière et les récents propos tenus par Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, suggèrent cependant que certains membres de la banque centrale penchent pour une hausse plus importante des coûts d'emprunt le mois prochain.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré qu'un rythme plus mesuré de hausse des taux laissait à l'économie le temps de s'adapter à l'augmentation des coûts d'emprunt.

Susan Collins a toutefois précisé que la perspective d'une action progressive de la part de la Fed "ne signifiait pas nécessairement un rythme particulier". Elle a également réaffirmé que les données publiées ces derniers mois avaient modifié les perspectives quant à l'issue du cycle de resserrement actuel de la Fed.

"Je pense effectivement que les données sur les prix observées au cours des trois derniers mois — ainsi que le renforcement du marché du travail — m'amènent à penser que la trajectoire des taux directeurs au cours de l'année prochaine pourrait être un peu plus élevée que ce que j'avais envisagé il y a quelques mois", a-t-elle déclaré.

(Reportage Michael S. Derby; version française Claude Chendjou)