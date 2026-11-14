 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Collins plaide pour des hausses progressives des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 17:46

Ajouter Boursorama à vos sources
par Michael S. Derby

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré samedi être favorable à un rythme soutenu de hausses modérées des taux directeurs de la banque centrale américaine, estimant que cette approche permettrait de mieux gérer les incertitudes économiques.

En ce qui concerne le resserrement de la politique monétaire, "une trajectoire régulière et progressive me semble appropriée pour le moment. Mais je reste ouverte à d'autres options", a-t-elle dit à la presse lors d'une conférence organisée par l'antenne régionale de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les questions liées au logement.

"Je considère que les risques sont doubles sur le plan réel de l'économie", a expliqué Susan Collins, notant une inflation élevée dont la progression s'étend désormais à l'ensemble de l'économie, tandis que le marché de l'emploi reste stable, tout en étant susceptible de s'accélérer.

"Il est possible que la hausse des taux à moyen et long terme observée depuis le début de l'année pèse en réalité davantage sur la demande que je ne le pense", et constitue ainsi un frein supplémentaire à l'activité économique, a-t-elle ajouté.

Pour l'instant, tous ces éléments militent contre un passage de la Fed à un rythme plus agressif de hausses des taux pour contenir une inflation qui dépasse l'objectif de 2% fixé par la Fed depuis plus de cinq ans, a-t-elle jugé.

DES HAUSSES DE TAUX ANTICIPÉES EN DÉCEMBRE-JANVIER

La Fed a relevé ses taux pour la dernière fois en septembre. Un large consensus se dessine sur un nouveau relèvement de 25 points de base de l'objectif des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 3,75% à 4,%, lors de la réunion de politique monétaire des 8 et 9 décembre, avant une nouvelle hausse en janvier.

La plupart des responsables de la Fed se sont prononcés en faveur de hausses régulières et modérées pour juguler l'inflation. Les données sur les prix publiées la semaine dernière et les récents propos tenus par Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, suggèrent cependant que certains membres de la banque centrale penchent pour une hausse plus importante des coûts d'emprunt le mois prochain.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré qu'un rythme plus mesuré de hausse des taux laissait à l'économie le temps de s'adapter à l'augmentation des coûts d'emprunt.

Susan Collins a toutefois précisé que la perspective d'une action progressive de la part de la Fed "ne signifiait pas nécessairement un rythme particulier". Elle a également réaffirmé que les données publiées ces derniers mois avaient modifié les perspectives quant à l'issue du cycle de resserrement actuel de la Fed.

"Je pense effectivement que les données sur les prix observées au cours des trois derniers mois — ainsi que le renforcement du marché du travail — m'amènent à penser que la trajectoire des taux directeurs au cours de l'année prochaine pourrait être un peu plus élevée que ce que j'avais envisagé il y a quelques mois", a-t-elle déclaré.

(Reportage Michael S. Derby; version française Claude Chendjou)

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Table ronde en amont du forum de travail intitulé « Renforcer l'économie américaine par l'investissement rural », à Washington
    USA-Collins plaide pour des hausses progressives des taux de la Fed
    information fournie par Reuters 14.11.2026 17:58 

    par Michael S. Derby BOSTON, 14 novembre (Reuters) - La présidente de la Réserve ‌fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré samedi être favorable à un rythme soutenu de hausses modérées des taux directeurs de ​la banque centrale américaine, estimant que cette ... Lire la suite

  • Le quintuple champion olympique de judo et candidat à la présidentielle 2027, Teddy Riner, lors d'une visite L'Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, le 13 novembre 2026. ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    "Un baiser empoisonné" : Riner réfute l'étiquette macroniste
    information fournie par AFP 14.11.2026 17:46 

    "Je ne suis pas macroniste" : Teddy Riner, "ni de droite ni de gauche", refuse d'être assimilé à Emmanuel Macron et a qualifié samedi, au salon du Made in France à Paris, de "baiser empoisonné" les félicitations du chef de l'Etat après l'annonce de sa candidature ... Lire la suite

  • Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris
    France/Manifestation-La situation est calme et maîtrisée, selon Beauvau
    information fournie par Reuters 14.11.2026 17:15 

    PARIS, 14 novembre (Reuters) - Une nouvelle journée de ‌mobilisation se déroulait globalement dans le calme ce samedi dans plusieurs villes ​de France, lancée à l'appel de la coordination des "Gilets jaunes" et des organisations de jeunesse, pour protester notamment ... Lire la suite

  • Photo prise et diffusée le 14 novembre 2026 par le service de presse du Yeni Parti ("Nouveau Parti"), première force politique de l'opposition turque, montrant le chef de cette formation, Özgür Özel, s'exprimant à Ankara ( yeni party press service / Alp Eren Kaya ( Yeni Party Press Service Handout) )
    Turquie : sept maires détenus rejoignent le premier parti de l'opposition
    information fournie par AFP 14.11.2026 16:36 

    Le Nouveau Parti, première formation de l'opposition au président turc Recep Tayyip Erdogan, a lancé samedi son congrès fondateur, marqué par l'adhésion hautement symbolique de sept maires aujourd'hui en prison, avec dans le viseur la présidentielle de 2028. À ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank