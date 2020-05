Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Chute record des commandes à l'industrie en mars Reuters • 04/05/2020 à 17:35









USA: CHUTE RECORD DES COMMANDES À L'INDUSTRIE EN MARS WASHINGTON (Reuters) - Les nouvelles commandes de produits industriels fabriqués aux Etats-Unis ont subi en mars une chute sans précédent, montrent les statistiques officielles publiées lundi. Le département du Commerce a fait état d'un recul de 10,3% des commandes à l'industrie en mars, le plus important d'un mois sur l'autre depuis le début de la série statistique en 1992. Les chiffres de février ont été revus en baisse et montrent désormais un recul de 0,1% alors qu'ils ressortaient stables en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 9,7% en mars. Sur un an, les commandes de mars accusent un repli de 2,8%. La chute des commandes a atteint 41,3% dans le secteur des équipements de transport après une hausse de 4,6% le mois précédent. Les carnets de commandes sont même devenus négatifs dans l'aéronautique civile en raison des annulations subies par Boeing: le marché affiche une baisse de 16,4 milliards de dollars après une hausse de 8,4 milliards en février. Les commandes dans la construction navale ont chuté de 65,3%, celles de véhicules à moteurs et de composants de 6,7%, celles d'équipements industriels de 0,5%. Les commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique, considérées comme un baromètre fiable de l'évolution des investissements des entreprises, ont diminué de 0,1% en mars après une hausse équivalente en février. Tableau (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

