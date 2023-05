USA : Catarina Macário forfait pour le mondial féminin

Catarina Macariout.

L’internationale américaine Catarina Macário (17 sélections, 8 buts) a déclaré forfait pour la Coupe du Monde féminine, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain. La joueuse de 23 ans avait subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit avec l’OL en juin dernier et n’est donc pas encore complètement rétablie, comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi soir : « Le désir de revenir jouer pour mon club et mon pays a motivé mon entraînement et nourri ma vie de tous les jours. Cependant, le plus important pour l’instant est ma santé et le fait d’être en forme et prête pour ma prochaine saison en club » .…

TJ pour SOFOOT.com