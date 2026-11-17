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USA-Baisse surprise de la production industrielle en octobre
information fournie par Reuters•17/11/2026 à 16:23
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