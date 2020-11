Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020: Biden en passe de l'emporter, selon son équipe de campagne Reuters • 04/11/2020 à 16:56









USA 2020: BIDEN EN PASSE DE L'EMPORTER, SELON SON ÉQUIPE DE CAMPAGNE WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden est en passe de remporter l'élection présidentielle américaine, a déclaré mercredi sa directrice de campagne. Le candidat démocrate, qui devrait s'imposer dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, aura probablement plus de 270 délégués, seuil nécessaire pour être élu, avant la fin de la journée, a précisé Jennifer O'Malley Dillon. Si le dépouillement cessait maintenant, il l'emporterait, a-t-elle ajouté. "Si on compte tous les votes légaux, c'est nous qui gagnons", a rétorqué Bill Stepien, directeur de campagne de Donald Trump, lors d'une conférence de presse, laissant entre que le scrutin avait été entaché de fraudes. (Rédaction de Washington, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

