information fournie par So Foot • 20/11/2023 à 12:11

US Thionville-Lusitanos : le tour du bout du monde

Invaincu depuis le début de la saison, l'US Thionville-Lusitanos a parcouru 16 000 kilomètres pour se qualifier au 8e tour de la Coupe de France en balayant Hienghène Sport en Nouvelle-Calédonie (0-4). Un voyage pas comme les autres raconté de l'intérieur.

L’US Thionville-Lusitanos nage en plein rêve. Premier de sa poule en championnat après huit journées, le pensionnaire mosellan de N3 s’est offert un trip de 16 000 kilomètres en Nouvelle-Calédonie ce week-end. Des vacances bien méritées après un départ canon ? Absolument pas. À la place, c’est un septième tour de la Coupe de France que les hommes de Julien François devaient honorer sur le terrain du club calédonien d’Hienghène Sport. Un rendez-vous en terrain inconnu qui a émané de l’esprit de quelques joueurs de l’effectif comme le relate François Ventrici, le président du club : « C’est parti d’une initiative de quelques joueurs de l’équipe première. Ils m’ont sollicité pour savoir si j’étais d’accord pour qu’on se porte volontaires pour un éventuel tirage au sort en Outre-mer et bien sûr, j’ai dit oui. Je pense que ça reste une très belle aventure qui restera gravée dans leurs mémoires toute leur vie. »

Pour s’en aller jouer de l’autre côté de la planète lorsqu’on est un club de N3, il faut avant tout remercier la 3F qui prend en charge tout le voyage. Une aubaine pour Vincent Collet, latéral de l’US Thionville-Lusitanos, qui ne perd pas une miette du plus long déplacement de la saison : « Je ne savais pas du tout qu’on pouvait faire ce genre de tirage au sort, on m’a dit du jour au lendemain que c’était possible… À titre perso, je ne sais même pas si j’avais assez d’argent de côté pour me les payer, ces vacances. Je vais envoyer un message à la FFF pour les remercier. (Rires.) » …

Tous propos recueillis par CD.

Par Corentin Delorme // Photos : Facebook de l'US Thionville pour SOFOOT.com