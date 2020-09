Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : une finale Azarenka-Osaka Reuters • 11/09/2020 à 09:06









US Open : une finale Azarenka-Osaka par Adonis Vesin (iDalgo) Serena Williams, c'est fini ! La tenante du titre est tombée en trois sets contre Victoria Azarenka (6-1, 6-3, 6-3). Malgré une première manche remportée de la tête et des épaules (6-1), l'Américaine de 38 ans a manqué de breaker dans le deuxième acte. La Biélorusse de 31 ans, 17e au classement WTA, en profite : elle creuse l'écart (3-2) et remporte le deuxième set sur le jeu de la n°9 mondiale (6-3). Serena Williams, cheville gauche strappée, perdait alors son premier jeu de service, sans réussir à revenir dans la partie (6-3). Azarenka, double finaliste de l'US Open (2012, 2013), retrouvera en finale Naomi Osaka pour un remake de la finale de Cincinnati. La Japonaise, n°6 mondiale, a disposé de Jennifer Brady (25e au WTA, son meilleur classement) en trois manches (7-6(1), 3-6, 6-3). Le duel a été spectaculaire. Très peu de fautes directes, un service tenu, une tactique irréprochable. Il n' a eu qu'une seule balle de break lors du premier acte, sur le service d'Osaka (4-3), qui a déroulé au tie break (7-1). L'Américaine Brady empochait la deuxième manche juste après avoir réussi à convertir sa deuxième balle de break de la partie (6-3). Osaka réagissait immédiatement. Elle prenait le service de Brady sur sa première chance du match (3-1) et manquait de creuser encore plus l'écart à 4-2. Avant d'achever la partie sur sa première balle de match (6-3).

