US Open : Thiem retrouve Zverev en finale par Adonis Vesin (iDalgo) Un match en cinq sets d'un côté, en trois de l'autre. Mais deux demi-finales spectaculaires. Alexander Zverev (23 ans) a réussi à retourner la situation contre l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (29 ans) (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3). L'Allemand a été en grande difficulté dans la première moitié du match. Il perd cinq fois son service contre le 18e mondial et se retrouve mené 6-3, 6-2. Dos au mur, le septième joueur mondial se reprend. Il empoche les deux manches suivantes 6-3, 6-4 (après sa quatrième balle de set). Zverev continue sur sa lancée, breake d'entrée et remporte la partie en 3 h 20. Pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev renverse un match où il est mené deux sets à rien. Pour la première fois de sa carrière, il se hisse, hilare sur son banc, en finale d'un Grand Chelem. De son côté, Dominic Thiem (3e mondial) a bataillé trois sets face à Daniil Medvedev (5e ATP) 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5). L'Autrichien a dû réellement s'employer dans les deux derniers sets, où il a été mené à chaque fois. Medvedev (5-4) a servi pour revenir à une manche partout mais son adversaire a débreaké, avant de sauver 5 balles sur sa mise en jeu. Encore breaké dans la troisième manche, Thiem fat l'effort face au Russe, débreake (5-4) puis égalise (5-5) avant de terminer la rencontre en 2 h 50 au tie-break. Dominic Thiem va disputer sa quatrième finale de Grand Chelem après Roland-Garros (2018, 2019) et l'Open d'Australie (2020).

