Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Thiem facile, Azarenka déroule Reuters • 10/09/2020 à 12:06









US Open : Thiem facile, Azarenka déroule par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de suspense dans les rencontres de la nuit à Flushing Meadows. Ce jeudi, Dominic Thiem a dominé Alex de Minaur en trois manches et un peu plus de 2 heures de jeu pour rallier les demi-finales du tournoi (6-1, 6-2, 6-4). L'Autrichien de 27 ans atteint le dernier carré du Grand Chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière. Tête de série numéro 2, il affrontera Daniil Medvedev (n°3) pour une place en finale, dans un match désigné comme le choc de cette quinzaine. Dans le tableau féminin, la dernière demi-finaliste est aussi connue. Victoria Azarenka a balayé Elise Mertens (6-1, 6-0) et fait son retour au plus haut niveau. La Biélorusse, 27ème mondiale, n'avait plus connu ce stade de la compétition depuis l'année 2013. En demies, Azarenka défiera Serena Williams pour la 24ème fois de sa carrière.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.