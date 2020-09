Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Thiem déroule, ça passe pour Williams, Cornet éliminée ! Reuters • 08/09/2020 à 00:12









US Open : Thiem déroule, ça passe pour Williams, Cornet éliminée ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les huitièmes de finale de l'US Open se poursuivaient aujourd'hui avec notamment un Dominic Thiem expéditif face à Auger Aliassime. Le numéro trois mondial n'a fait qu'une bouchée du Canadien (7-6, 6-1, 6-1) et retrouvera en quart de finale Alex de Minaur lui aussi vainqueur en trois sets contre Pospisil (7-6, 6-3, 6-2). Du côté du tableau féminin, la légendaire Serena Williams est venue à bout de la grecque Sakkari en trois sets (6-3, 6-7, 6-3). La sextuple vainqueure du tournoi américain file en quart de finale où elle retrouvera la hongroise Pironkova qui s'est imposée face à la dernière représente du clan tricolore Alizé Cornet. Cette dernière n'a pas réussi à conserver un bon niveau de jeu sur l'ensemble de la partie et s'est donc inclinée 6-4, 6-7, 6-3.

