US Open-Tennis-Alcaraz et Sabalenka héritent d'un tirage relevé

Le tenant du titre Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka, cette dernière visant un troisième triomphe consécutif à New York, ont hérité d'un tirage relevé lors de l'US Open, qui commence dimanche.

De retour en simple après cinq mois d'absence en raison d'une blessure au poignet, Carlos Alcaraz a été versé dans la moitié basse du tableau masculin, particulièrement relevée, aux côtés de plusieurs anciens vainqueurs du tournoi.

Tête de série numéro deux, l'Espagnol débutera contre Roman Safiullin et pourrait croiser Arthur Fils ou Ben Shelton en quarts de finale, avant une éventuelle demi-finale face à Novak Djokovic, Alexander Medvedev, Frances Tiafoe ou Brandon Nakashima.

Novak Djokovic, quadruple vainqueur à Flushing Meadows et en quête d'un 25e titre du Grand Chelem, entrera en lice face à l'Argentin Mariano Navone, et, s'il se qualifie, affrontera ensuite Stanislas Wawrinka ou Matteo Berrettini au deuxième tour.

Le numéro un mondial Alexander Zverev débutera face à Lorenzo Sonego et pourrait retrouver Lorenzo Musetti en huitièmes de finale puis Alex de Minaur en quarts, avant un possible duel contre Félix Auger-Aliassime dans le dernier carré.

Du côté des femmes, Aryna Sabalenka ouvrira son tournoi contre la Colombienne Camila Osorio. La Biélorusse pourrait affronter la championne de Wimbledon Linda Noskova en quarts de finale puis l'Américaine Jessica Pegula, récente finaliste de deux tournois de préparation à l'US Open, en demi-finales.

Arnya Sabalenka pourrait également croiser la Mexicaine Renata Zarazua au deuxième tour puis, si la logique du classement est respectée, Barbora Krejcikova et Diana Shnaider avant une éventuelle finale contre Elena Rybakina.

Coco Gauff, quatrième tête de série et récente lauréate à Cincinnati, figure dans la moitié basse du tableau et pourrait se mesurer à Amanda Anisimova en quarts de finale.

(Rédigé par Frank Pingue à Toronto, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)