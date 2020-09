Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Serena Williams et Daniil Medvedev au rendez-vous Reuters • 10/09/2020 à 00:33









US Open : Serena Williams et Daniil Medvedev au rendez-vous par Matthieu Cointe (iDalgo) Serena Williams n'a pas encore fini de marquer l'histoire. À 38 ans, la joueuse américaine s'est qualifiée pour la 39ème demi-finale en Grand Chelem de sa carrière, sa 14ème à l'US Open. L'actuelle 8ème mondiale a renversé Tsvetana Pironkova dans le premier quart de finale de la soirée (4-6, 6-3, 6-2). Face à une adversaire qui n'avait plus disputé de tournoi depuis 3 ans, Williams a dû puiser dans ses ressources pour enchaîner une troisième rencontre en 3 manches à New-York. En demies, elle affrontera la gagnante du duel Mertens - Azarenka pour une place en finale. Dans le tableau masculin, Daniil Medvedev a dominé le match 100% russe l'opposant à Andrey Rublev (7-6[6], 6-3, 7-6[5]). Finaliste l'an dernier, la tête de série n°3 reste un véritable prétendant au titre et attend le vainqueur de la rencontre Thiem - De Minaur dans le dernier carré.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.