US Open: Sabalenka et Gauff se retrouveront pour le titre

La Bélarusse Aryna Sabalenka vient de remporter la demi-finale de l'US Open contre l'Américaine Madison Keys le 7 septembre 2023 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sarah Stier )

Aryna Sabalenka a évité de justesse une finale 100% américaine à l'US Open qui semblait pourtant se dessiner: jeudi en demies, après la qualification de Coco Gauff, la Bélarusse a paru sombrer face à Madison Keys avant de finalement s'en sortir au super tie break.

"Je ne sais pas comment j'ai réussi à renverser le match. Je voulais tellement atteindre enfin la finale", a commenté la Bélarusse de 25 ans après sa victoire 0-6, 7-6 (7/1), 7-6 (10/5) contre la 17e mondiale, finaliste du tournoi en 2017.

Depuis l'élimination de la tenante du titre Iga Swiatek en huitièmes de finale, Sabalenka est déjà assurée de devenir N.1 mondiale pour la première fois, lundi à la publication du nouveau classement de la WTA.

L'Américaine Coco Gauff vient de remporter la dezmi-finale de l'US Open contre la Tchèque Karolina Muchova le 7 septembre 2023 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sarah Stier )

Mais elle n'en oublie pas pour autant l'objectif du titre.

"Je serai là, je me battrai sur tous les points, je ferai de mon mieux" en finale, a déclaré la joueuse, qui restait sur deux échecs en demies à Flushing Meadows.

Jeudi, elle n'a pas semblé là tout le temps. Elle a multiplié les fautes directes (39 pour 35 coups gagnants), s'est énervée jusqu'à recevoir un avertissement et a eu une absence dans le super tie break.

Arrivée à 7/3, elle a lâché sa raquette, amené ses mains au visage en se tournant vers son clan, pour s'entendre dire qu'il fallait aller jusqu'à... dix.

"Je croyais que c'était fini à 7. Heureusement, j'ai réussi à rester concentrée parce que le match aurait pu basculer", a-t-elle confié.

- La plus jeune depuis Serena -

L'Américaine Coco Gauff contre la Tchèque Karolina Muchova en demi-finales de l'US Open le 7 septembre 2023 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AL BELLO )

C'est bien elle qui tentera samedi de décrocher un deuxième titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en janvier.

Elle devra pour cela battre la pépite américaine Coco Gauff (6e).

Celle-ci, qui n'avait jamais dépassé les quarts à New York, a battu la Tchèque Karolina Muchova (10e), finaliste du dernier Roland-Garros, 6-4, 7-5, au terme d'un match interrompu 50 minutes par des militants écologistes.

A 19 ans, elle est la plus jeune Américaine à atteindre la finale de l'US Open depuis Serena Williams qui, en 1999, avait même gagné le premier de ses six titres à Flushing Meadows.

Comme la reine Serena, Gauff a pu compter sur le soutien inconditionnel du public.

"Sur certains points, le public a fait tellement de bruit que j'ai cru perdre l'audition, a plaisanté la joueuse. Mais continuez comme ça, j'espère que ça m'aidera samedi !"

La Bélarusse Aryna Sabalenka contre l'Américaine Madison Keyx en demi-finale de l'US Open le 7 septembre 2023 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CLIVE BRUNSKILL )

La Floridienne s'est hissée pour la première fois en finale de son Majeur national dans la foulée d'un mois d'août flamboyant avec deux titres à la clé juste avant de venir à Flushing Meadows: Washington et le WTA 1000 de Cincinnati où elle a battu la N.1 mondiale Iga Swiatek en demies.

- Pieds collés -

Jeudi, elle est sortie vainqueur d'un match globalement peu passionnant, constellé de 61 fautes directes (25 pour Gauff, 36 pour Muchova), dont le moment le plus palpitant aura peut-être été son interruption par des militants écologistes du mouvement Extinction Rebellion.

Alors que les joueuses allaient débuter le deuxième jeu de la seconde manche, quatre personnes, selon l'organisation, se sont levées dans la partie haute des tribunes de l'immense court Arthur-Ashe et ont scandé "end fossil fuels", arrêtez les carburants fossiles.

L'arbitre a préféré interrompre le jeu et tandis que le public a lancé à plusieurs reprises "sortez-les", Gauff et Muchova ont été autorisées à quitter le court et rentrer au vestiaire le temps que la situation soit réglée.

La police intervient pour évacuer des militants écologistes venu troubler la demi-finale du simple femmes de l'US Open entre Coco Gauff et Karolina Muchova le 7 septembre 2023 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATTHEW STOCKMAN )

Sur intervention de la police, trois des militants sont sortis dans le calme, mais le quatrième s'est collé les pieds nus au sol. Les policiers et le service médical ont mis plusieurs minutes à le décoller avant de le faire sortir, les mains menottées dans le dos.