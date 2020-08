Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Quatre sur quatre pour les Français Reuters • 01/09/2020 à 00:31









US Open : Quatre sur quatre pour les Français par Adonis Vesin (iDalgo) Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Adrian Mannarino et Gilles Simon ont tous réussi leur entrée en lice à Flushing Meadows. Mladenovic a sorti la wild-card Baptiste (7-5, 6-2) et défiera Gracheva au deuxième tour. Garcia, victorieuse de Paolini (6-3 6-2), va s'offrir une opposition face à Karolina Pliskova, la tête de série numéro un de l'US Open. Mannarino a écarté l'Italien Sonego pour affronter Jack Sock au tour suivant. Gilles Simon a sorti l'Égyptien Safwat pour retrouver l'Américain Fritz. Les têtes de série ont répondu présent, à l'exception de Lajovic (tête de série 18) et surtout de l'Argentin Diego Schwartzman, défait en cinq sets après quatre heures de jeu.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.