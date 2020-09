Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Patrick Reed prend les devants Reuters • 19/09/2020 à 11:31









US Open : Patrick Reed prend les devants par Florian Burgaud (iDalgo) Il y a de la casse sur le parcours de Winged Foot ! Au soir du deuxième tour, Tiger Woods et Phil Mickelson, deux des plus grands joueurs de l'histoire, n'ont pas passé le cut, comme les Français Victor Perez, Paul Barjon et Mike Lorenzo-Vera. Il faut dire qu'hier seuls trois joueurs, Hideki Matsuyama, Bubba Watson et Bryson DeChambeau, ont signé une carte sous le par. Au classement, c'est Patrick Reed qui pointe en tête à -4, un coup devant DeChambeau. Rafa Cabrera, Harris English et Justin Thomas sont à deux coups et Jason Kokrak à trois. Dans le par, on retrouve notamment Xander Schauffele. Rory McIlroy, auteur d'un bon 67 la veille, est maintenant à +3 après un mauvais 76. Enfin, Romain Lagasque est 33e à +5.

