US Open : Pablo Carreno-Busta et Naomi Osaka dans le dernier carré par Matthieu Cointe (iDalgo) La belle aventure se poursuit pour Pablo Carreno-Busta à Flushing Meadows. L'Espagnol de 29 ans est venu à bout de Denis Shapovalov dans la nuit de mardi à mercredi (3-6, 7-6[5], 7-6[5], 0-6, 6-3) après 4 heures et 9 minutes de match. Comme en 2017, l'actuel 27ème mondial atteint une demi-finale inespérée à l'US Open, après avoir profité de la disqualification de Novak Djokovic au tour précédent. Il rejoint Alexander Zverev, vainqueur de Borna Coric plus tôt dans la soirée, dans le dernier carré. Chez les dames, Naomi Osaka a pris le meilleur sur Shelby Rogers en deux manches (6-3, 6-4). Tête de série n°4, la Japonaise met fin au joli parcours de la 93ème mondial. Titrée à New-York en 2018, Osaka affrontera Jennifer Brady dans la nuit de jeudi à vendredi pour une place en finale.

