US Open : Moutet balayé, Cornet dernier espoir Bleu par Matthieu Cointe (iDalgo) Corentin Moutet n'a pas fait long feu face à Felix Auger-Aliassime lors du 3ème tour de l'US Open. Le Parisien s'est fait écraser par la tête de série n°15 samedi soir (6-1, 6-0, 6-4). À 21 ans, le jeune canadien est en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Chez les favoris, Daniil Medvedev et Matteo Berrettini ont tenu leur rang et n'ont toujours pas lâché un set dans la compétition. Bautista-Agut s'est fait surprendre par Vasek Pospisil en 5 manches, alors qu'Andrey Rublev et Alex de Minaur se sont qualifiés. Dans le tableau féminin, Serena Williams a renversé Sloane Stephens (2-6, 6-2, 6-2) et vise toujours un 7ème sacre à Flushing Meadows. Alizé Cornet, qui jouera sa place en 8èmes de finale dans la nuit face à Madison Keys, est la dernière joueuse française encore en lice à New-York.

