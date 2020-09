Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Moutet au 3ème tour, Garcia dépassée Reuters • 05/09/2020 à 00:14









US Open : Moutet au 3ème tour, Garcia dépassée par Matthieu Cointe (iDalgo) Pour la première fois de sa carrière, Corentin Moutet atteint le 3ème tour de l'US Open. Interrompu hier à cause de la pluie, le match du Parisien s'est bien terminé dans la soirée. Victoire 4-6, 6-3, 7-6, 7-6 face à Daniel Evans, tête de série n°23. Dès demain, Moutet devra affronter Felix Auger-Aliassime, bourreau d'Andy Murray, pour une place en deuxième semaine. Le résultat n'a pas été le même pour Caroline Garcia, trop juste pour inquiéter Jennifer Brady (3-6, 3-6). Alizé Cornet est la dernière joueuse française du tableau féminin encore en lice à New-York. David Goffin et Naomi Osaka ont décroché leur ticket pour la deuxième semaine, bien suivis par Angelique Kerber et Elise Mertens. La rencontre d'Adrian Mannarino face à Alexander Zverev a été reportée de plusieurs heures et se disputera dans la nuit de vendredi à samedi, tout comme les matches de Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.

