US Open : Mauvaise journée pour les Bleus, Thiem en patron par Matthieu Cointe (iDalgo) Sur les 4 français en lice ce jeudi dans le tableau masculin de l'US Open, trois ont été sortis, alors que Corentin Moutet n'a pas encore terminé son match. Opposé à Alex de Minaur (28ème mondial), Richard Gasquet a été à la peine physiquement et s'est incliné en 4 sets (6-4, 6-3, [6]6-7, 7-5). Andrey Rublev et Matteo Berrettini étaient trop forts pour Grégoire Barrere et Ugo Humbert, tous deux battus en trois manches. La seule éclaircie Bleue vient d'Alizé Cornet, vainqueur d'Ysaline Bonaventure après avoir sauvé 5 balles de premier set (7-6[4], 6-3). Dominic Thiem n'a pas traîné face à Sumit Nagal (6-3, 6-3, 6-2), alors que Milos Raonic s'est fait sortir par son compatriote Vasek Pospisil ([1]6-7, 6-3, 7-6[4], 6-3). Cilic, Khachanov et Bautista-Agut ont obtenu leur ticket pour le 3ème tour, tout comme Kenin, Stephens et Keys chez les dames.

