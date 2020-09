Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Mannarino et Garcia sortis Reuters • 05/09/2020 à 11:17









US Open : Mannarino et Garcia sortis par Adonis Vesin (iDalgo) L'US Open devient de plus en plus un calvaire pour les Français. Le match entre Adrian Mannarino et Alexander Zverev a manqué d'être annulé, toujours dans la lignée du vrai-faux test positif de Benoît Paire. Même Novak Djokovic a dû s'impliquer dans l'affaire pour permettre au Tricolore de participer au troisième tour. Il a finalement été éliminé en quatre sets (7-6, 4-6, 2-6, 2-6). Corentin Moutet s'est qualifié pour le troisième tour, après avoir achevé sa rencontre face à Daniel Evans (4-6, 6-3, 7-6, 7-6) et jouera Felix Auger-Aliassime. Il est le dernier Français en lice avec Alizé Cornet puisque Caroline Garcia a été éliminée par Jennifer Brady (3-6, 3-6). Stefanos Tsitsipas s'est fait renverser en cinq sets et 4 h 36 après six balles de match en sa faveur face à Borna Coric. Novak Djokovic, Naomi Osaka, Pablo Carreno-Busta ou encore Petra Kvitova sont en huitième de finale.

