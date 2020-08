Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : les tableaux finaux tirés au sort Reuters • 27/08/2020 à 20:01









US Open : les tableaux finaux tirés au sort par Florian Burgaud (iDalgo) Si aucune rencontre n'aura lieu ce jeudi dans la bulle de Flushing Meadows, le tirage au sort de l'US Open 2020 a bien eu lieu. Novak Djokovic, qui jouera le Bosnien Damir Dzumhur au premier tour, partage sa moitié de tableau avec David Goffin, qu'il pourrait affronter dès les quarts, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou Kevin Anderson. Dans la partie inférieure, Daniil Medvedev, tête de série numéro 3, se battra contre Matteo Berrettini, Dominic Thiem, Karen Khachanov ou Marin Cilic. Andy Murray jouera Yohishito Nishioka au premier tour. Du côté des Français, Gilles Simon sera opposé à l'Égyptien Mohamed Safwat, Adrian Mannarino à Lorenzo Sonego, Ugo Humbert à Yuichi Sugita, Grégoire Barrère à Taro Daniel, Benoît Paire à Kamil Majchrzak, Jérémy Chardy à Andrey Rublev, Richard Gasquet à Ivo Karlovic et Corentin Moutet à Jiri Vesely. Dans le tableau féminin, le sort a été favorable à Serena Williams, tête de série numéro trois : la légende américaine ne jouera pas mieux que la 36e mondiale jusqu'en seizièmes. Par ailleurs, Karolina Pliskova, Petra Martic et Angelique Kerber sont dans le même quart avec Noami Osaka, qui pourrait jouer Coco Gauff au troisième tour, dans la même moitié de tableau. En bas de tableau, donc, on retrouve Serena Williams mais aussi Sofia Kenin, tête de série numéro deux. Kim Clijsters, récipiendaire d'une wild-card, sera opposée à Ekaterina Alexandrova au premier tour. Enfin, Caroline Garcia, qui pourrait jouer Pliskova au deuxième tour, et Océane Dodin, opposée d'entrée à Aryna Sabalenka, n'ont pas eu de chance à la différence de Kristina Mladenovic et d'Alizé Cornet, qui pourraient profiter d'un bon tableau si elle se mettait à enchaîner les belles performances à Flushing Meadows à partir de lundi.

