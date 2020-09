Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : le résumé de la première journée Reuters • 01/09/2020 à 10:47









US Open : le résumé de la première journée par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le tournoi du Grand Chelem a bel et bien débuté hier en fin de journée à New-York dans une ambiance particulière. Disputé sans public, l'US Open est aussi amputé de nombreux joueurs et joueuses confirmé(e)s. Chez les hommes, les absences de Nadal, Federer ou encore Nishikori laissent le champ libre à Novak Djokovic (numéro 1 mondial). Chez les femmes, on dénombre parmi le top 10 au classement WTA l'absence de 6 filles (Barty, Andreescu, Halep, Svitolina, Bertens et Bencic). En ce qui concerne les résultats sportifs, la première journée a été plutôt calme chez les hommes. Novak Djokovic s'est imposé facilement 6-1, 6-4, 6-1 contre le 109e mondial Damir Dzumhur. Le grec Stefanos Tsitsipas s'est lui imposé en trois sets (6-2, 6-2, 6-1) contre Albert Ramos-Vinolas tout comme Zverev face à Kévin Anderson (7-6, 5-7, 6-3, 7-5). Les deux petites surprises sont à mettre à l'actif de Schwartzman (13e mondial) et Isner (21e mondial) qui se sont fait surprendre dès le premier tour par Cameron Norrie (3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5) et Steve Johnson (6-7, 6-3, 6-7, 6-3, 7-6). Chez les français, Simon et Mannarino se sont qualifiés pour le second tour. Du côté du tableau féminin, le tête de série numéro une Pliskova s'est qualifiée 6-4, 6-2 contre Kalinina. La Tchèque retrouvera donc au second tour la française Caroline Garcia vainqueure de Paolini 6-3, 6-2. Naomi Osaka a du batailler en trois sets pour se qualifier au second tour (6-2, 5-7, 6-2 contre Misaki Doi) tandis que Kristina Mladenovic s'imposait 7-5, 6-2 contre l'américaine Hailey Baptiste. Entrées en lice aujourd'hui pour Dominic Thiem, Bautista Agut, Medvedev et Richard Gasquet chez les hommes, Williams, Konta, Kenin et Alizé Cornet chez les femmes.

