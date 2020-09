Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Justin Thomas premier leader Reuters • 18/09/2020 à 11:38









US Open : Justin Thomas premier leader par Florian Burgaud (iDalgo) Incongruité du calendrier, la saison 2020/2021 du PGA Tour comptera six levées des tournois du Grand Chelem ! L'US Open, qui se déroule ce week-end dans la banlieue de New York, le Masters d'Augusta (12-15 novembre) puis les quatre tournois majeurs de l'année prochaine. Concentrons-nous en cette fin de semaine sur l'US Open, 120e du nom, disputé cette année sur le très sélectif et compliqué parcours de Winged Foot. À l'issue du premier tour, c'est Justin Thomas, à cinq coups sous le par, qui occupe la tête un coup devant Patrick Reed, auteur d'un remarquable trou en un au 7, Matthew Wolff et Thomas Pieters. Rory McIlroy est à deux coups et Jon Rahm à quatre. Du côté des Français, ils sont quatre sur le pré cette semaine, une première à l'US Open. C'est Romain Langasque, 22e dans le par, qui s'en est le mieux sorti. Mike Lorenzo-Vera est à +3, Paul Barjon à +5 et Victor Perez à +6.

