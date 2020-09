Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Gasquet et Medvedev au rendez-vous, Williams historique Reuters • 02/09/2020 à 12:10









US Open : Gasquet et Medvedev au rendez-vous, Williams historique par Matthieu Cointe (iDalgo) Tout roule pour les Bleus à Flushing Meadows. Dans la nuit de mardi à mercredi, trois joueurs français se sont qualifiés pour le deuxième tour de l'US Open. Richard Gasquet a pris la mesure d'Ivo Karlovic, 7-6(0), 7-6(4), 6-1, alors que Corentin Moutet et Ugo Humbert ont respectivement dominé Jiri Vesely (67ème mondial) et Yuichi Sugita (88ème au classement ATP). Du côté des têtes de série, Daniil Medvedev, finaliste l'an passé, a écrasé Federico Delbonis (6-1, 6-2, 6-4). Matteo Berrettini a lui aussi obtenu son ticket pour les 32èmes de finale après sa victoire face à Go Soeda (7-6[5], 6-1, 6-4). Chez les dames, Serena Williams a établi un nouveau record avec un 102ème succès obtenu à Flushing Meadows, contre Kristie Ahn (7-5, 6-3). Jabeur, Azarenka et Vekic sont toujours de la partie, tandis que Kim Clijsters s'est inclinée pour son retour dans le Grand Chelem américain.

