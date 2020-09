Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Coric et Shapovalov en quart, Djokovic présente ses excuses Reuters • 07/09/2020 à 11:03









US Open : Coric et Shapovalov en quart, Djokovic présente ses excuses par Pierre Sarniguet (iDalgo) La nuit a été mouvementée du côté de Flushing Meadows où l'information majeure a été la disqualification du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Auteur d'un geste d'humeur peu apprécié par l'arbitre, le Serbe a été prié de plier bagages. Plusieurs heures après l'incident et après avoir zappé la conférence de presse (obligatoire pour tous les joueurs), Djokovic a finalement présenté ses excuses via un message sur les réseaux sociaux : "Toute cette situation me laisse triste et vide. [...] Je m'excuse auprès de l'US Open et de tous ceux associés à mon comportement." Du côté des courts de tennis, le canadien Denis Shapovalov s'est lui hissé pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem en disposant de David Gofin (6-7, 6-3, 6-4, 6-3). Dans le dernier huitième de finale de la soirée, Borna Coric s'est lui imposé contre l'australien Thompson en trois sets (7-5, 6-1, 6-3). Du côté des dames, la gagnante du tournoi en 2018, Noami Osaka s'est imposée contre la tête de série numéro 14 Anett Kontaveit 6-3, 6-4 tandis que Petra Martic n'a pas réussi à se qualifier contre la tête de série numéro 23 Putintseva (6-3, 2-6, 6-4). Les huitièmes de finale se termineront aujourd'hui avec au programme notamment la dernière française en lice, Alizé Cornet face à Pironkova.

